Экс-защитник «Спартака» Боккетти может возглавить «Верону»

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Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может возглавить «Верону», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, единственной сложностью может стать отсутствие у Боккетти тренерской лицензии UEFA Pro.
Ранее с поста главного тренера «Вероны» был уволен Габриэле Чоффи.
Боккетти провел за «Спартак» 115 матчей и становился с клубом чемпионом России сезона-2016/17.
«Верона» после 9 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место). В следующем туре клуб дома сыграет с «Миланом» 16 октября.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования