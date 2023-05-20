Кришито объявил о завершении карьеры

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито объявил о завершении профессиональной карьеры.

В последнем матче сезона серии Б против «Бари» (4:3) 36-летний итальянец вышел на 90+3-й минуте при счете 3:3 и реализовал пенальти, который принес победу генуэзскому клубу.

«Дорогой футбол, все возвращается. Я знал, что этот момент наступит и с ним рано или поздно придется столкнуться каждому профессиональному игроку. Дорогой футбол, мне нужно сказать так много всего, но я постараюсь быть короче.

Спасибо всем людям, которые были рядом со мной на этом долгом и захватывающем пути. Спасибо моей семье, жене, моим детям, которым я передал страсть к Генуе. Спасибо Генуе. На этом пути мы прощались и сходились 5 раз и каждый из них был как впервые. Каждый раз, когда я надевал футболку клуба я отдавал всего себя. Возвращение в серию А, безусловно, лучший способ попрощаться.

Спасибо всем товарищам по команде, президентам, тренерам и людям, которые были за кулисами. Спасибо болельщикам «Дженоа» — вы прекрасная душа футбола. Вы приветствовали меня, когда я был ребенком, вы заставляли меня расти. Из России и Канады, во все периоды моей игры в «Дженоа», я смотрел матчи клуба, несмотря на часовые пояса.

Я перестаю играть, но я не уйду из мира футбола, потому что футбол для меня — это жизнь. Дорогой футбол, все возвращается. Воспоминания тоже. Их будет достаточно, чтобы я осознал, как мне повезло, что я провел эту часть жизни, надевая самые красивые цвета в мире. Красный и синий. Красный, как страсть болельщиков, синий, как морские волны. Дорогой футбол, я люблю тебя. Дорогая «Дженоа», я люблю тебя», — приводит слова Кришито Sky Sport Italia.

36-летний итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. За питерцев он сыграл 224 матча, забил 20 голов и отдал 29 результативных передач. В составе «Дженоа» на его счету 291 матч, 31 гол и 13 передач. За карьеру Кришито успел поиграть в «Ювентусе» и «Торонто».

В составе сборной Италии футболист сыграл 26 игр и отметился 3 передачами.

В этом сезоне Кришито провел 17 матчей и забил 1 гол. «Дженоа» финишировал на втором месте в серии Б и пробился в высший дивизион чемпионата Италии.