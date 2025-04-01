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1 апреля, 18:50

«Эмполи» — «Болонья»: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

«Эмполи» и «Болонья» сыграют в полуфинале Кубка Италии 1 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Эмполи» и «Болонья» сыграют в полуфинале Кубка Италии во вторник, 1 апреля. Матч на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия) начнется в 22.00 по московскому времени.

Встречу Кубка Италии в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Начало трансляции — в 21.55 мск, за 5 минут до игры.

Следить за ключевыми событиями игры «Эмполи» — «Болонья» можно в матч-центре нашего сайта.

Италия. Кубок. 1/2 финала.
01 апреля, 22:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
0:3
Болонья

В четвертьфинале Кубка Италии «Эмполи» обыграл «Ювентус» (1:1, пенальти — 4:2), а «Болонья» — «Аталанту» (1:0).

«Ювентус» является действующим обладателем Кубка Италии.

ФК Болонья
ФК Эмполи
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