1 апреля, 18:50
«Эмполи» и «Болонья» сыграют в полуфинале Кубка Италии во вторник, 1 апреля. Матч на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия) начнется в 22.00 по московскому времени.
Встречу Кубка Италии в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Начало трансляции — в 21.55 мск, за 5 минут до игры.
Следить за ключевыми событиями игры «Эмполи» — «Болонья» можно в матч-центре нашего сайта.
В четвертьфинале Кубка Италии «Эмполи» обыграл «Ювентус» (1:1, пенальти — 4:2), а «Болонья» — «Аталанту» (1:0).
«Ювентус» является действующим обладателем Кубка Италии.