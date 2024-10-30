«Интер» разгромил «Эмполи», «Венеция» сделала камбэк с «Удинезе»

«Интер» разгромил «Эмполи» в гостевом матче 10-го тура серии А — 3:0.

За миланский клуб дубль оформил Давид Фраттези, еще один гол на счету Лаутаро Мартинеса. «Эмполи» играл в меньшинстве с середины первого тайма после удаления грузинского защитника Сабы Гогличидзе.

«Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице после 10 матчей, набрав 21 очко. «Эмполи» с 11 баллами — 10-й.

В другой встрече игрового дня «Венеция» обыграла «Удинезе» со счетом 3:2.

В составе венецианцев дубль на счету Йоэля Похъянпало, еще один мяч забил Ханс Николусси. У фриульцев отличились Санди Ловрич и Икер Браво, команда играл в меньшинстве после удаления Исаака Туре на 53-й минуте.

«Удинезе» находится на 7-м месте после 10 игр с 16 очками, «Венеция» — на 18-м (8 очков).