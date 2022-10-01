«Милан» вырвал победу в матче с «Эмполи». Три гола были забиты в добавленное ко второму тайму время

1 октября, 23:44
«Милан» вырвал победу в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Эмполи» — 3:1.
Автором первого мяча стал вышедший на замену нападающий миланцев Анте Ребич, который отличился на 79-й минуте встречи.
Уже в добавленное ко второму тайму время полузащитник Недим Барайми сравнял счет ударом со штрафного.
Однако уже в следующей атаке защитник Фоде Балло-Туре снова вывел «Милан» вперед и принес команде три очка. А победную точку в матче поставил нападающий Рафаэл Леау.
В составе «Милана» произошли три вынужденные замены по ходу матча с «Эмполи».
На 33-й минуте из-за повреждения колена поле покинул полузащитник Алексис Салемакерс, на 39-й из-за травмы бедра ушел защитник Давиде Калабрия. Во втором тайме повреждение получил еще один игрок миланцев — защитник Симон Кьер.
«Милан» занимает 3-е место в таблице серии А — 17 очков. «Эмполи» — 14-е место и 7 очков.
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