«Эмполи» с минимальным счетом обыграл «Монцу» в чемпионате Италии

«Эмполи» на домашней арене с минимальным счетом обыграл «Монцу» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Николас Хаас на 11-й минуте.

Полузащитник гостей Николо Ровелла получил красную карточку и был удален с поля на пятой добавленной минуте.

После десяти туров «Эмполи» занимает 11-е место, набрав 11 очков. «Монца» располагается на 13-й строчке с 10 очками.