«Эмполи» с минимальным счетом обыграл «Монцу» в чемпионате Италии

Сегодня, 17:52
«Эмполи» на домашней арене с минимальным счетом обыграл «Монцу» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Автором единственного забитого мяча стал Николас Хаас на 11-й минуте.
Полузащитник гостей Николо Ровелла получил красную карточку и был удален с поля на пятой добавленной минуте.
После десяти туров «Эмполи» занимает 11-е место, набрав 11 очков. «Монца» располагается на 13-й строчке с 10 очками.
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Основные источники исследования