«Эмполи» с минимальным счетом победил «Сассуоло»

«Эмполи» с минимальным счетом победил «Сассуоло» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 1:0.

«Эмполи» набрал 14 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Сассуоло» остался на 11-й строчке 15 (очков).