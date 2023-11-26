«Сассуоло» обыграл «Эмполи» благодаря дублю Берарди

«Сассуоло» на везде обыграл «Эмполи» в матче 13-го тура серии А — 4:3.

У гостей голами отметились Андреа Пинамонти, Матеус Энрике и Доменико Берарди (дубль). За хозяев забили Франческо Капуто, Джакопо Фаццини и Виктор Коваленко.

«Сассуоло» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 15 очками. «Эмполи» располагается на 18-й строчке, имея в активе 10 очков.

В другом матче дня «Фрозиноне» победил «Дженоа» — 2:1.

Желто-синие идут на 10-м месте в серии А (18). У красно-синих 15-я позиция (14).