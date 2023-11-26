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Италия

Сегодня, 19:00

«Сассуоло» обыграл «Эмполи» благодаря дублю Берарди

Алина Савинова
Игроки «Сассуоло».
Фото Global Look Press
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«Сассуоло» на везде обыграл «Эмполи» в матче 13-го тура серии А — 4:3.

У гостей голами отметились Андреа Пинамонти, Матеус Энрике и Доменико Берарди (дубль). За хозяев забили Франческо Капуто, Джакопо Фаццини и Виктор Коваленко.

«Сассуоло» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 15 очками. «Эмполи» располагается на 18-й строчке, имея в активе 10 очков.

Италия. Серия А. 13-й тур
26 нояб, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
3:4
Сассуоло

В другом матче дня «Фрозиноне» победил «Дженоа» — 2:1.

Желто-синие идут на 10-м месте в серии А (18). У красно-синих 15-я позиция (14).

Италия. Серия А. 13-й тур
26 нояб, 17:00. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
2:1
Дженоа
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
ФК Дженоа
ФК Сассуоло
ФК Фрозиноне
ФК Эмполи
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