«Эмполи» — «Торино»: Алексей Миранчук попал в число запасных

«Торино» в рамках 20-го тура чемпионата Италии на выезде сыграет против «Эмполи». Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в заявку, но начнет игру в запасе.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел в серии А 13 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.

Матч 20-го тура серии А «Эмполи» — «Торино» пройдет 28 января, начало — 17.00 (мск).