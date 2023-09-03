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Сегодня, 20:45

«Эмполи» — «Ювентус»: прямая трансляция матча серии А

Прямая трансляция матча 3-го тура серии А «Эмполи» — «Ювентус»
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
Футболист Душан Влахович.
Душан Влахович.
Фото AFP
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«Эмполи» и «Ювентус» сыграют в матче 3-го тура серии А. Матч пройдет на стадионе «Карло Кастеллани», в воскресенье, 3 сентября. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Смотреть игру чемпионата Италии «Эмполи» — «Ювентус» можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ», который проведет видеотрансляцию матча, а также на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21:40.

Формальные события матча «Эмполи» — «Ювентус» доступны в нашем матч-центре «СЭ».

«Ювентус» в первых двух турах чемпионата Италии набрал 4 очка. Команда Массимилиано Аллегри обыграла «Удинезе» со счетом 3:0 и сыграла вничью с «Болоньей» 1:1. «Эмполи» потерпел два поражения от «Вероны» 0:1 и «Монцы» 0:2.

Серия А: расписание матчей и трансляции третьего тура чемпионата Италии

Футбол
ФК Эмполи
ФК Ювентус
Серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 3 0 0 8-0 9
2
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
3
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
4
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
5
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
7
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
10
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
16
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 3 : 1
1.09 21:45
Рома – Милан
 1 : 2
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 2 : 1
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 0 : 0
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 3 : 0
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 1 : 2
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 4 : 0
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 1 : 0
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
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