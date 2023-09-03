Голы Данило и Кьезы принесли «Ювентусу» победу над «Эмполи»

«Ювентус» на выезде обыграл «Эмполи» в матче 3-го тура итальянской серии А — 2:0.

На 24-й минуте счет открыл защитник гостей Данило. 15 спустя преимущество «Ювентуса» мог удвоить Душан Влахович, но он не сумел реализовать пенальти. Окончательный счет на 82-й минуте установил Федерико Кьеза.

«Ювентус» с 7 очками поднялся на третье место в серии А. «Эмполи» остается единственной командой, не набравшей очков в текущем сезоне, и замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Ювентус» 16 сентября дома примет «Лацио». «Эмполи» на день позже в гостях встретится с «Ромой».

В параллельном матче «Лечче» дома обыграл «Салернитану» — 2:0. На 6-й минуте забил Никола Крстович. На 90+8-й минуте Габриэль Стрефецца удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти.