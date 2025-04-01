Эрнандес может покинуть «Милан» этим летом

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

Источник утверждает, что россонери намерены продать игрока, если он не подпишет новое соглашение. Текущий контракт 27-летнего Эрнандеса действует до лета 2026 года, но стороны пока не пришли к договоренности о его продлении.

В текущем сезоне Эрнандес сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.