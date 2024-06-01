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Сегодня, 11:09

Эрнандес может вернуться в «Реал»

Виктория Кравченко
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Защитник «Милана» Тео Эрнандес может стать игроком «Реала», сообщает журналист Николо Скира. Ранее футболист уже играл за мадридцев.

По информации источника, «Реал» запросил информацию о защитнике.

Ранее сообщалось, что француз может перейти в «Баварию».

В 2019 году 26-летний футболист перешел в «Милан» из «Реала» за 22,8 миллиона евро. В нынешнем сезоне Эрнандес провел 46 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач.

Тео Эрнандес
ФК Милан
ФК Реал
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