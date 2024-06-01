Эрнандес может вернуться в «Реал»

В 2019 году 26-летний футболист перешел в «Милан» из «Реала» за 22,8 миллиона евро. В нынешнем сезоне Эрнандес провел 46 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач.
Сегодня, 11:09
Защитник «Милана» Тео Эрнандес может стать игроком «Реала», сообщает журналист Николо Скира. Ранее футболист уже играл за мадридцев.
По информации источника, «Реал» запросил информацию о защитнике.
Ранее сообщалось, что француз может перейти в «Баварию».
В 2019 году 26-летний футболист перешел в «Милан» из «Реала» за 22,8 миллиона евро. В нынешнем сезоне Эрнандес провел 46 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач.