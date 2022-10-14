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Сегодня, 13:56

Ещенко поздравил Боккетти с назначением на пост главного тренера «Вероны»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на назначение бывшего защитника московской команды Сальваторе Боккетти на пост главного тренера итальянской «Вероны».

«Боккетти хотел быть главным тренером, раз пошел работать в клуб из серии А. Я его поздравляю с назначением в «Верону», молодчик. Лично я отправил ему сообщение с поздравлением», — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

35-летний итальянец провел за «Спартак» 115 матчей, он становился с клубом чемпионом России сезона-2016/17.

«Верона» после 9 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место). В следующем туре клуб дома сыграет с «Миланом» 16 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-eshhenko-bokketti-molodchik-pozdravlyayu-ego-s-naznacheniem-v-veronu/
Андрей Ещенко
Сальваторе Боккетти
ФК Верона
серия А
0
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Каррера пожелал удачи Боккетти в «Вероне»