Ещенко поздравил Боккетти с назначением на пост главного тренера «Вероны»

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на назначение бывшего защитника московской команды Сальваторе Боккетти на пост главного тренера итальянской «Вероны».
«Боккетти хотел быть главным тренером, раз пошел работать в клуб из серии А. Я его поздравляю с назначением в «Верону», молодчик. Лично я отправил ему сообщение с поздравлением», — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».
35-летний итальянец провел за «Спартак» 115 матчей, он становился с клубом чемпионом России сезона-2016/17.
«Верона» после 9 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место). В следующем туре клуб дома сыграет с «Миланом» 16 октября.