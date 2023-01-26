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Италия

Сегодня, 17:36

«Эвертон» может подписать нападающего «Болоньи» Арнаутовича

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает The Telegraph.

По информации издания, английский клуб рассматривает варианты срочного усиления команды, чтобы избежать вылета из АПЛ.

«Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков за 20 матчей.

Действующее соглашение 33-летнего австрийца с «Болоньей» рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл за итальянскую команду 16 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

Марко Арнаутович
ФК Болонья
ФК Эвертон
серия А
0
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