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Италия

Сегодня, 08:23

Каннаваро: «Матч «Ювентуса» и «Наполи» не станет решающим»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Ювентуса» Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

«В Турине я вырос как футболист, но Неаполь — мой город. Я буду болельщиком «Наполи» навсегда. Но матч на «Марадоне» не станет решающим в смысле борьбы за чемпионат. Однако уверен, что игра окажется захватывающей», — приводит слова Каннаваро ITASportPress.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 44 очка за 17 игр. «Ювентус» занимает 2-ю строчку с 37 баллами.

Встреча команд в матче 18-го тура серии А пройдет сегодня, 13 января, начало — 22.45 мск.

Фабио Каннаваро
Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
серия А
0
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