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Капелло: «Я впечатлен работой Ваноли в «Торино»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии «СЭ» отреагировал на признание наставника «Торино» Паоло Ваноли лучшим тренером чемпионата Италии в августе.

«Безусловно, я впечатлен работой Ваноли в Торино и считаю его признание лучшим тренером заслуженным», — сказал Капелло «СЭ».

Экс-наставник «Спартака» возглавил «Торино» этим летом. После 3 туров чемпионата команда Ваноли занимает 3 место в турнирной таблице, набрав равное количество очков (7) с «Ювентусом» и «Интером».

Фабио Капелло
ФК Торино
Паоло Ваноли

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