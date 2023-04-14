Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:16

Фабио Капелло: «Кварацхелия внес большой вклад в успехи «Наполи» в чемпионате Италии»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне.

«Можно ли назвать Хвичу Кварацхелию одним из самых ярких игроков этого сезона Серии А? Да, это так и есть. Кварацхелия внес большой вклад в успехи «Наполи» в чемпионате Италии. Он значимый игрок для команды», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. В текущем сезоне 22-летний форвард забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач за 25 матчей в составе «Наполи» в чемпионате Италии. Также на счету форварда 2 гола и 4 результативные передачи в 8 матчах Лиги чемпионов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-kvaratsheliya-odin-samy-h-yarkih-igrokov-serii-a-on-vnes-bol-shoj-vklad-v-uspehi-napoli/
Фабио Капелло
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Квяту выдадут «Ламборгини». Россиянин станет заводским пилотом в гонках на выносливость
«Лада» возвращается в КХЛ. Но как и кем она будет играть?
Минтруд назвал самые перспективные вакансии на российском рынке труда
С Бузовой требуют взыскать $1 млн в связи с отказом рекламировать вино
Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Популярное видео
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Италии: «Торино» — «Салернитана», «Наполи» — «Верона» и другие матчи 30-го тура