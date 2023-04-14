Фабио Капелло: «Кварацхелия внес большой вклад в успехи «Наполи» в чемпионате Италии»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне.

«Можно ли назвать Хвичу Кварацхелию одним из самых ярких игроков этого сезона Серии А? Да, это так и есть. Кварацхелия внес большой вклад в успехи «Наполи» в чемпионате Италии. Он значимый игрок для команды», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. В текущем сезоне 22-летний форвард забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач за 25 матчей в составе «Наполи» в чемпионате Италии. Также на счету форварда 2 гола и 4 результативные передачи в 8 матчах Лиги чемпионов.