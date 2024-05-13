Фабрегас: «Варди не является целью «Комо»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас отреагировал на слухи о возможном переходе форварда «Лестера» Джейми Варди.

«Варди не является целью «Комо» на следующий сезон. Мы создадим очень конкурентоспособную команду. Нам нужно подписывать игроков, которые хотят перейти к нам и поверить в наш проект», — приводит слова Фабрегаса DAZN.

Ранее Варди, а также экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри, посетил матч «Комо».

«Комо» гарантировал выход в чемпионат Италии, заняв второе место в турнирной таблице серии B.