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Сегодня, 01:11

Фабрегас: «Варди не является целью «Комо»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас отреагировал на слухи о возможном переходе форварда «Лестера» Джейми Варди.

«Варди не является целью «Комо» на следующий сезон. Мы создадим очень конкурентоспособную команду. Нам нужно подписывать игроков, которые хотят перейти к нам и поверить в наш проект», — приводит слова Фабрегаса DAZN.

Ранее Варди, а также экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри, посетил матч «Комо».

«Комо» гарантировал выход в чемпионат Италии, заняв второе место в турнирной таблице серии B.

Джейми Варди
Сеск Фабрегас
ФК Лестер
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