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Сегодня, 16:56

Фабрицио Романо: Мотта подписал контракт с «Ювентусом»

Алина Савинова
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Тиагу Мотта стал новым главным тренером «Ювентуса», сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как отмечает источник, 41-летний специалист подписал контракт во время встречи с руководством клуба в Португалии. Он сменил на посту главного тренера туринской команды Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что туринцы согласовали с тренером двухлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро в год и возможностью продления еще на один сезон.

23 мая «Болонья» объявила об уходе Мотты с поста главного тренера. В минувшем сезоне команда под его руководством вышла в Лигу чемпионов впервые за 60 лет.

Тиагу Мотта
Футбол
ФК Ювентус
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