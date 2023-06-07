Фанаты «Наполи» вернули Спаллетти руль от украденного у него автомобиля

Болельщики «Наполи» вернули главному тренеру команды Лучано Спаллетти руль от украденного у него автомобиля, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В октябре 2021 года фанаты неаполитанцев угнали автомобиль Спаллетти. Они пообещали вернуть машину, если специалист подаст в отставку.

29 мая Лучано Спаллетти официально подтвердил, что покинет «Наполи» по окончании сезона. Специалист решил взять годичный отпуск. Болельщики клуба вручили Спаллетти коробку, в которой был руль от украденного автомобиля, а также диски с музыкой, которую он слушал в машине.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.