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Италия

Сегодня, 21:10

Спаллетти и сборная Италии: 3 миллиона евро в сезон и контракт до 2026 года

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Лучано Спаллетти.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», федерация футбола Италии готова предложить Лучано Спаллетти контракт главного тренера сборной на срок до 2026 года и зарплату около 3 миллионов евро в год.

По официальным данным, именно такой оклад был у ушедшего в отставку Роберто Манчини, но при этом он получал дополнительные бонусы от различных спонсоров национальной команды. Как сообщает ряд источников, доход чемпиона Европы-2020 в «Скуадре адзурре» составлял около 4,5 миллионов евро в год.

Вместе с тем, если Спаллетти возглавит сборную Италии, в его штаб войдут два других экс-тренера «Зенита» — Марко Доменикини и Даниэле Бальдини.

Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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