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Италия

Сегодня, 12:10

Федерация футбола Италии начала расследование конфликта Моуринью с судьей в матче с «Кремонезе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Федерация футбола Италии (FIGC) начала расследование конфликта между главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью и четвертым арбитром, назначенным на матч с «Кремонезе» (1:2), Марко Серра.

Как сообщает Calciomercato, прокуратура FIGC намерена выявить истинную причину конфликта, и для этого будут заслушаны показания Моуринью и Серры, чтобы восстановить ход событий.

По данным итальянских СМИ, в начале второго тайма матча 24-го тура серии А против «Кремонезе» Моуриньо попросил у Серры объяснений после контакта на поле между игроком соперника Франком Тсаджу и футболистом «Ромы» Марашом Кумбуллой, на что судья ответил тренеру «не лезь не в свое дело». После этого последовала яростная реакция специалиста, а затем красная карточка за оскорбление арбитра.

Моуринью после матча заявил, что рассматривает возможность подачи судебного иска, так как арбитр Серра из Турина, а следующая игра у «Ромы» против «Ювентуса» (5 марта).

«Рома» располагается на 5-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 45 очков.

Источник: Calciomercato
ФК Кремонезе
ФК Рома
Жозе Моуринью
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