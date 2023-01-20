Федерация футбола Италии требует снять 9 очков с «Ювентуса» за финансовые махинации

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Прокуратура Федерации футбола Италии требует снять 9 очков с «Ювентуса» за финансовые махинации, сообщает Football Italia со ссылкой на агентство ANSA.
«Юве» и его бывших менеджеров обвиняют в нарушении 4 уголовных статей, связанных с бухгалтерским мошенничеством. Самые суровые предусматривают 8-летнее заключение.
Руководству «бьянконери» могут вменять в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.
В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса», в том числе президент Андреа Аньелли, подали в отставку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования