Федерико Димарко: «Забить в дерби, в финале Суперкубка, это просто невероятно»

Защитник «Интера» Федерико Димарко прокомментировал победу над «Миланом» (3:0) в матче за Суперкубок Италии.

25-летний футболист отметился в игре забитым голом.

«Эмоции просто неописуемые. Забить в дерби, в финале Суперкубка, это просто невероятно. Мы жаждали победы, и мы доказали это на поле», — приводит слова Димарко Football Italia.

В текущем сезоне защитник сыграл за «Интер» 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных паса.

«Интер» выиграл 7-й Суперкубок в истории клуба и сравнялся по количеству титулов с «Миланом».