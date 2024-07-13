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Сегодня, 08:41

Фердинанд назвал лучшего игрока обороны в истории футбола

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, кто для него является лучшим игроком обороны в истории футбола.

«Паоло Мальдини — просто лучший», — цитирует игрока BBC.

Ранее Фердинанд назвал Букайо Сака самым важным игроком сборной Англии.

«Милан» уволил Мальдини летом 2023 года. Его игровая карьера в «Милане» длилась с 1984 по 2009 год. За этот период он выиграл с клубом 26 трофеев, среди которых 7 побед в чемпионате Италии и 5 — в Лиге чемпионов.

Пост технического директора Мальдини занял в 2019 году, а с 2018-го работал директором по стратегическому развитию. Всего в разных статусах он провел в «Милане» 36 лет.

Паоло Мальдини
Рио Фердинанд
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