Фернандеш: «Миранчук должен получать больше игрового времени в «Аталанте», иначе лучше подыскать другой клуб»

Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Я давно не смотрел матчей «Аталанты», но если Алексей играет хорошо, он должен получать больше игрового времени. Чтобы развиваться, ему необходимо больше играть за «Аталанту». Если это невозможно, ему лучше подыскать другой клуб», — приводит слова Фернандеша Metaratings.ru.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 17 матчей, отыграв в среднем 41 минуту, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.