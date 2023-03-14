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Сегодня, 00:21

Феррарезе: «Миранчук — лидер «Торино», очень важный игрок в сложной модели Юрича»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист «Торино» Клаудио Феррарезе поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука.

— Мне очень нравится, как играет Миранчук. Я считаю, что он лидер «Торино», очень важный игрок в сложной модели Ивана Юрича. Из всех игроков группы атаки Миранчук самый незаменимый. Я даже не знал, что «Торино» имеет опцию выкупа. Если это так, то я бы сделал это еще в январе. Может быть, у Алексея есть какие-то еще варианты, поэтому «Торино» еще не выкупил его? Клубу нужно сделать все возможное, чтобы оставить Миранчука на следующий сезон, а потом его еще можно будет выгодно продать, — приводит слова Феррарезе «Евро-Футбол.Ру».

Миранчук арендован «Торино» летом 2022 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 19 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/34/1005046568_ferrareze_aleksey_miranchuk__lider_torino_klub_doljen_sdelat_vse_chtobyi_sohranit_ego
Алексей Миранчук
ФК Торино
серия А
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