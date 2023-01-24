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Италия

Сегодня, 20:56

«Фейеноорд» может арендовать защитника «Ромы» Карсдорпа

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ромы» Рик Карсдорп находится в сфере интересов «Фейеноорда», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Голландский клуб готов взять 27-летнего игрока в аренду. Однако «Фейеноорд» не хочет брать на себя всю зарплату защитника, который получает 2 миллиона в год в Риме.

Ранее сообщалось, что игрок не входит в планы главного тренера римлян Жозе Моуринью, а агент защитника критиковал португальского специалиста.

В текущем сезоне Карсдорп провел 11 матчей за «Рому» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

ФК Рома
ФК Фейеноорд
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