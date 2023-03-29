ФИФА распространила бан экс-менеджеров «Ювентуса» на все турниры под своей эгидой

Сегодня, 15:32
Международная федерация футбола (ФИФА) расширила санкции против экс-менеджеров «Ювентуса».
Ранее экс-президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене были дисквалифицированы на два года по делу о фиктивном приросте капитала, бывший вице-президент Павел Недвед — на восемь месяцев, бывший спортивный директор Фабио Паратичи — на 2,5 года, спортивный директор «Юве» Федерико Керубини — на 1 год 4 месяца.
Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, эти санкции распространялись на работу только в итальянском футболе, но сегодня ФИФА удовлетворила просьбу суда о распространении дисквалификации на все турниры под своей эгидой.
Таким образом, Паратичи, занимающий пост спортивного директора в «Тоттенхэме», теперь не сможет работать и в английском футболе.