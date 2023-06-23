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Италия

Сегодня, 06:35

Филиппо Индзаги отреагировал на скорый трансфер Тонали в «Ньюкасл»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Милана» Филиппо Индзаги прокомментировал скорый уход Сандро Тонали в «Ньюкасл». 23 июня может быть объявлено о трансфере игрока в АПЛ.

«Всегда обидно, когда талантливый итальянский игрок покидает серию А и переезжает в зарубежную лигу. Я видел Тонали будущим капитаном «Милана» и лицом команды на следующие десять лет. Он невероятный футболист, жаль, что он уходит из «Милана», — цитирует журналист Альфредо Педулла главного тренера «Реджины».

Сумма сделки составит 80 миллионов евро с учетом бонусов, игрок подпишет контракт с зарплатой в размере 8 миллионов евро в год без учета бонусных выплат.

Тонали выступает за «Милан» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.

Филиппо Индзаги
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
Сандро Тонали
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