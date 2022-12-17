«Фиорентина» активирует опцию автоматического продления с Амрабатом

«Фиорентина» собирается продлить контракт с полузащитником Софьяном Амрабатом, сообщает Football Italia.

«Фиалки» хотят активировать автоматическую опцию продления контракта до 2025 года. Нынешнее соглашение хавбека с итальянским клубом рассчитано до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне игрок провел 13 матчей в итальянской серии А.

На чемпионате мире в Катаре Амрабат занял четвертое место в составе сборной Марокко, отыграв на турнире все 7 матчей.