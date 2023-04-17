«Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничью

«Фиорентина» на своем поле сыграла вничью с «Аталантой» в матче 30-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе гостей забитым голом отметился Йоаким Мехле на 37-й минуте встречи. У хозяев отличился Артур Кабрал, который реализовал пенальти на 56-й минуте.

После этого матча «Фиорентина» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 42 очка. «Аталанта» располагается на 6-й строчке — 49 очков.

В следующем туре «Фиорентина» сыграет с «Монцей» 23 апреля. «Аталанта» встретится с «Ромой» на день позже.