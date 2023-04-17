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Италия

17 апреля, 23:44

«Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничью

Мария Гусева
«Фиорентина» — «Аталанта».
Фото Global Look Press
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«Фиорентина» на своем поле сыграла вничью с «Аталантой» в матче 30-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе гостей забитым голом отметился Йоаким Мехле на 37-й минуте встречи. У хозяев отличился Артур Кабрал, который реализовал пенальти на 56-й минуте.

После этого матча «Фиорентина» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 42 очка. «Аталанта» располагается на 6-й строчке — 49 очков.

В следующем туре «Фиорентина» сыграет с «Монцей» 23 апреля. «Аталанта» встретится с «Ромой» на день позже.

Италия. Серия А. 30-й тур
17 апр, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:1
Аталанта
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
серия А
0
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