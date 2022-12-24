«Фиорентина» хочет купить нападающего «Вольфсбурга» Брекало

24 декабря, 23:54
«Флорентина» претендует на нападающего «Вольфсбурга» Йосипа Брекало, сообщает Le Nazione.
Сам 24-летний хорват заинтересован в переходе в итальянский клуб.
Его контракт с немецкой командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
В этом сезоне он провел в бундеслиге только 6 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.
В прошлом сезоне Брекало уже выступал в серии А, когда провел год в составе «Торино» на правах аренды.