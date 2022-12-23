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Италия

Сегодня, 17:34

«Фиорентина» хочет получить 40 миллионов евро за Амрабата

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Трансфер 26-летнего марокканца может состояться в январе. «Фиорентина» не примет предложение ниже 40 миллионов евро.

Ранее СМИ информировали, что «Фиорентина» активирует опцию автоматического продления контракта с Амрабатом. Нынешнее соглашение хавбека с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Амрабат провел в составе «Фиорентины» 13 матчей в серии А и не отметился результативными действиями.

На чемпионате мире в Катаре футболист занял четвертое место в составе сборной Марокко, отыграв на турнире все 7 матчей.

ФК Ливерпуль
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
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