«Лацио» на выезде разгромил «Фиорентину»

«Лацио» в гостях разгромил «Фиорентину» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 4:0.

В составе римлян забивали Матиас Весино, Маттиа Дзакканьи, Луис Альберто и Чиро Иммобиле.

«Лацио» набрал 20 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. У «Фиорентины» 9 очков и 13-я строчка.