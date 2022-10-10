«Лацио» на выезде разгромил «Фиорентину»

10 октября, 23:42
«Лацио» в гостях разгромил «Фиорентину» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 4:0.
В составе римлян забивали Матиас Весино, Маттиа Дзакканьи, Луис Альберто и Чиро Иммобиле.
«Лацио» набрал 20 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. У «Фиорентины» 9 очков и 13-я строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования