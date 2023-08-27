В воскресенье, 27 августа, «Фиорентина» дома сыграет с «Лечче» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями. Телеканал «Матч Футбол 2» покажет видеотрансляцию встречи «Фиорентина» — «Лечче» в прямом эфире. Начало — в 19.25.

«Фиорентина» с тремя очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице серии А. «Лечче» занимает восьмое место с тремя баллами.

За «фиалок» выступает российский нападающий Александр Кокорин. Ранее воспитанник «Локомотива» играл за «Арис», «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Сочи» и «Анжи».

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