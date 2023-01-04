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Италия

Сегодня, 13:15

Источник: «Фиорентина» намерена разорвать контракт с Кокориным по согласию сторон

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
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«Фиорентина» намерена разорвать контракт с нападающим Александром Кокориным до конца нынешнего сезона, сообщает Sport24.

По данным источника, в итальянском клубе довольны, что 31-летний россиянин нашел себе постоянную игровую практику в аренде в «Арисе». Сам футболист хочет остаться на Кипре.

«Фиорентина» рассчитывает договориться о расторжении контракта с нападающим по обоюдному согласию сторон, а «Арис» намерен подписать игрока бесплатно.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года, он принял участие в 11 матчах команды, провел на поле в сумме 216 минут и не отличился результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года.

Россиянин перешел в «Арис» на правах аренды в августе 2022 года. Форвард забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за команду из Кипра.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-04-fiorentina-namerena-razorvat-kontrakt-s-kokorinym-po-soglasiyu-storon
Александр Кокорин
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