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Сегодня, 18:30

«Фиорентина» — «Наполи»: трансляция матча чемпионата Италии

«Фиорентина» и «Наполи» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Фиорентина» примет «Наполи» в матче 19-го тура чемпионата Италии в субботу, 4 января. Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С ключевыми событиями игры «Фиорентина» — «Наполи» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Италия. Серия А. 19-й тур
04 янв, 20:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Наполи

«Фиорентина» набрала 32 очка в 17 играх серии А, «Наполи» — 41 очко в 18 играх. В предыдущих матчах «фиалки» сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2), а неаполитанцы победили «Венецию» (1:0).

Футбол
ФК Наполи
ФК Фиорентина
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