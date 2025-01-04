«Фиорентина» примет «Наполи» в матче 19-го тура чемпионата Италии в субботу, 4 января. Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С ключевыми событиями игры «Фиорентина» — «Наполи» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Фиорентина» набрала 32 очка в 17 играх серии А, «Наполи» — 41 очко в 18 играх. В предыдущих матчах «фиалки» сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2), а неаполитанцы победили «Венецию» (1:0).