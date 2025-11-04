«Фиорентина» объявила об увольнении Пиоли

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли уволен со своего поста, сообщает пресс-служба клуба.

«Фиорентина» сообщает, что Стефано Пиоли сегодня был освобожден от должности главного тренера команды», — говорится в сообщении.

60-летний итальянец возглавлял флорентийцев с июля 2025 года. Под его руководством команда провела 14 матчей, одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и уступила в 6 встречах.

После 10 туров «Фиорентина» с 4 очками занимает последнее место в турнирной таблице Серии А.