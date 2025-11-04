«Фиорентина» объявила об увольнении Пиоли

4 ноября, 13:52
Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли уволен со своего поста, сообщает пресс-служба клуба.
«Фиорентина» сообщает, что Стефано Пиоли сегодня был освобожден от должности главного тренера команды», — говорится в сообщении.
60-летний итальянец возглавлял флорентийцев с июля 2025 года. Под его руководством команда провела 14 матчей, одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и уступила в 6 встречах.
После 10 туров «Фиорентина» с 4 очками занимает последнее место в турнирной таблице Серии А.
Player124
Место проклятое.
04.11.2025
Player124
Всё ещё только начинается.
04.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ну не пошло
04.11.2025
Артемон Доберманов
Челентано назначат.Пупо помощником.
04.11.2025
04.11.2025
hottie
Ювентус тоже вылетал в свое время.
04.11.2025
Пан Юзеф
Она даже из Серии А вылетала в свое время.
04.11.2025
ValeraK
Антибиотик уже не тот))
04.11.2025
Топотун
В Спитак !
04.11.2025
За спорт!
Степан Милан чемпионом делал, а здесь не срослось, бывает.
04.11.2025
hottie
Вроде опытный тренер хорошо знающий серию А и такой результат в ней с 0 побед и последним местом. Фиорентину кто только не тренировал, но на самое дно клуб не опускался.
04.11.2025
DaviT MosKv
Для Станковича место освободилось.
04.11.2025
mikeV
Вот ещё один кандидат на Главный вопрос от СЭ!
04.11.2025
инок
Про Пиоли теперь будут меньше писать о том, какой он хороший тренер..
04.11.2025