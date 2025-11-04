Видео
Италия. Новости
4 ноября, 13:52

«Фиорентина» объявила об увольнении Пиоли

Игнат Заздравин
Корреспондент
Стефано Пиоли.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли уволен со своего поста, сообщает пресс-служба клуба.

«Фиорентина» сообщает, что Стефано Пиоли сегодня был освобожден от должности главного тренера команды», — говорится в сообщении.

60-летний итальянец возглавлял флорентийцев с июля 2025 года. Под его руководством команда провела 14 матчей, одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и уступила в 6 встречах.

После 10 туров «Фиорентина» с 4 очками занимает последнее место в турнирной таблице Серии А.

16

  • Player124

    Место проклятое.

    04.11.2025

  • Player124

    Всё ещё только начинается.

    04.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну не пошло

    04.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Челентано назначат.Пупо помощником.

    04.11.2025

  • <ИНСАЙДЫ НА СПОРТ

    04.11.2025

  • hottie

    Ювентус тоже вылетал в свое время.

    04.11.2025

  • Пан Юзеф

    Она даже из Серии А вылетала в свое время.

    04.11.2025

  • ValeraK

    Антибиотик уже не тот))

    04.11.2025

  • Топотун

    В Спитак !

    04.11.2025

  • За спорт!

    Степан Милан чемпионом делал, а здесь не срослось, бывает.

    04.11.2025

  • hottie

    Вроде опытный тренер хорошо знающий серию А и такой результат в ней с 0 побед и последним местом. Фиорентину кто только не тренировал, но на самое дно клуб не опускался.

    04.11.2025

  • DaviT MosKv

    Для Станковича место освободилось.

    04.11.2025

  • mikeV

    Вот ещё один кандидат на Главный вопрос от СЭ!

    04.11.2025

  • инок

    Про Пиоли теперь будут меньше писать о том, какой он хороший тренер..

    04.11.2025

    Стефано Пиоли
    Футбол
    ФК Фиорентина
