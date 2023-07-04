«Фиорентина» пока не получала официального предложения по Амрабату

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне высказался о будущем полузащитника команды Софьяна Амрабата.

«Никаких официальных предложений по Амрабату не поступало, он остается в нашем клубе на данный момент», — приводит слова Бароне Goal.

Ранее марокканца связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

26-летний футболист выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.