«Фиорентина» провела переговоры с экс-тренером «Спартака» Ваноли

3 ноября, 12:32
«Фиорентина», проигравшая 6 матчей в 10-и турах Серии А и идущая в зоне вылета, готовится к смене тренера. Стефано Пиоли уже сегодня может быть отправлен в отставку на фоне домашнего поражения от «Лечче» (0:1).
Одним из главных претендентов на пост нового главного тренера «фиалок» является 53-летний Паоло Ваноли, который известен в России по работе в «Спартаке».
«Фиорентина» уже провела предварительные переговоры с Ваноли, который заинтересован в работе во Флоренции.
Помимо «Фиорентины» кандидатуру Ваноли рассматривает также идущая на последнем месте «Дженоа», отстранившая от работы Патрика Вийера и назначившая на сегодняшний матч с «Сассуоло» экс-защитника «Зенита» Доменико Кришито в качестве и.о. главного тренера.
Ратель
Не стыдно СЭ ругать Кудинова ,,приглашённым автором" ? Этот человек с прошлого века для газеты пишет. 50% того, что знают читатели об итальянском футболе - это Кудинов. Из фигур его уровня остались разве что Рабби и Кружков с Голыщаком. Ну и Львович на пенсионерской ставке. А туда же, приглашённый автор...
03.11.2025