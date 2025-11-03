«Фиорентина» провела переговоры с экс-тренером «Спартака» Ваноли

«Фиорентина», проигравшая 6 матчей в 10-и турах Серии А и идущая в зоне вылета, готовится к смене тренера. Стефано Пиоли уже сегодня может быть отправлен в отставку на фоне домашнего поражения от «Лечче» (0:1).

Одним из главных претендентов на пост нового главного тренера «фиалок» является 53-летний Паоло Ваноли, который известен в России по работе в «Спартаке».

«Фиорентина» уже провела предварительные переговоры с Ваноли, который заинтересован в работе во Флоренции.

Помимо «Фиорентины» кандидатуру Ваноли рассматривает также идущая на последнем месте «Дженоа», отстранившая от работы Патрика Вийера и назначившая на сегодняшний матч с «Сассуоло» экс-защитника «Зенита» Доменико Кришито в качестве и.о. главного тренера.