Гол Йовича принес «Фиорентине» победу над «Салернитаной»

10 ноября, 01:02
«Фиорентина» выиграла у «Салернитаны» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Италии.
На 15-й минуте Джакомо Бонавентура вывел хозяев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.
После переыва Булайе Диа сравнял счет. В концовке встречи Лука Йович забил и принес «фиалкам» победу, которая стала для них третьей подряд.
«Фиорентина» занимает 10-е место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» идет на 11-й строчке.
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Основные источники исследования