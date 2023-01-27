«Фиорентина» согласовала личный контракт с нападающим «Вольфсбурга» Брекало

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«Фиорентина» согласовала личный контракт с нападающим «Вольфсбурга» Йосипом Брекало, сообщает журналист Николо Скира.
24-летний хорват подпишет контракт до 2026 года. Его зарплата в Италии составит 1,6 миллиона евро за сезон.
В этом сезоне он провел в бундеслиге только 6 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.
Его контракт с немецкой командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования