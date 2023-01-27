«Фиорентина» согласовала личный контракт с нападающим «Вольфсбурга» Брекало

«Фиорентина» согласовала личный контракт с нападающим «Вольфсбурга» Йосипом Брекало, сообщает журналист Николо Скира.

24-летний хорват подпишет контракт до 2026 года. Его зарплата в Италии составит 1,6 миллиона евро за сезон.

В этом сезоне он провел в бундеслиге только 6 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.

Его контракт с немецкой командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.