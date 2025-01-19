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«Фиорентина» — «Торино»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

«Фиорентина» сыграет с «Торино» в чемпионате Италии 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Паоло Ваноли, главный тренер «Торино».
Фото Getty Images
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«Фиорентина» встретится с «Торино» в 21-м туре чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 19 января. Матч пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Фиорентина» — «Торино» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 20-ти туров серии А команда из Флоренции набрала 32 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Клуб из Турина с 22 баллами идет на 12-й строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 21-й тур
19 янв, 14:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Торино

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Торино
ФК Фиорентина
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