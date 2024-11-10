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Сегодня, 18:57

«Фиорентина» обыграла «Верону» и одержала шестую победу подряд в серии А

Алина Савинова
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«Фиорентина» на своем поле обыграла «Верону» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 3:1. Эта победа стала шестой подряд для фиолетовых в серии А.

У хозяев в игре хет-трик оформил Мойзе Кин. У гостей отличился Суат Сердар.

«Фиорентина» набрала набрала 25 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. «Верона» (12) опустилась на 14-ю строчку.

Италия. Серия А. 12-й тур
10 нояб, 17:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
3:1
Верона

В другом матче дня «Болонья» победила «Рому» со счетом 3:2. У «Болоньи» 18 баллов и 8-я позиция в чемпионате Италии, у команды из Рима 13 баллов и 12-е место.

Италия. Серия А. 12-й тур
10 нояб, 17:00. Olimpico (Рим)
Рома
2:3
Болонья

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