«Фиорентина» выкупила у «Вероны» полузащитника Барака

«Фиорентина» решила выкупить у «Вероны» чешского полузащитника Антонина Барака, сообщает сайт клуба.

Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 8,5 миллиона евро.

За «Верону» 28-летний чех выступал с лета 2021 года. Летом 2022 года игрок перебрался в «Фиорентину» на правах аренды.

В составе «фиалок» он провел первую половину текущего сезона, сыграл 24 матча во всех турнирах, пять раз отличился голами.