«Фиорентина» выкупила у «Вероны» полузащитника Барака

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«Фиорентина» решила выкупить у «Вероны» чешского полузащитника Антонина Барака, сообщает сайт клуба.
Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 8,5 миллиона евро.
За «Верону» 28-летний чех выступал с лета 2021 года. Летом 2022 года игрок перебрался в «Фиорентину» на правах аренды.
В составе «фиалок» он провел первую половину текущего сезона, сыграл 24 матча во всех турнирах, пять раз отличился голами.
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