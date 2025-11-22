Сегодня, 17:00
«Фиорентина» и «Ювентус» сыграют в матче 12-го тура чемпионата Италии в субботу, 22 ноября. Игру примет стадион «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 19.55 мск.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Фиорентина» — «Ювентус» можно в матч-центре нашего сайта.
В чемпионате Италии-2025/26 «Фиорентина» набрала 5 очков и занимает последнее, 20-е место в таблице, а «Ювентус» с 19 очками идет шестым.
Перед ноябрьской паузой в чемпионате «фиалки» сыграли вничью с «Дженоа» (2:2), а предыдущим соперником «Старой синьоры» были соседи из «Торино» (0:0).
