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Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может летом перейти в «Интер» на правах свободного агента, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Причем бразилец даже готов согласиться на небольшое снижение зарплаты, так как «Интер» не готов платить ему 10 миллионов евро чистыми в год.
Ранее появлялась информация, что нападающий подпишет новый контракт с английским клубом до 2025 или 2026 года.
В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 13 матчах английской премьер-лиги, забил семь голов и отдал три результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования