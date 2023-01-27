Фирмино может летом перейти в «Интер» на правах свободного агента

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может летом перейти в «Интер» на правах свободного агента, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Причем бразилец даже готов согласиться на небольшое снижение зарплаты, так как «Интер» не готов платить ему 10 миллионов евро чистыми в год.

Ранее появлялась информация, что нападающий подпишет новый контракт с английским клубом до 2025 или 2026 года.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 13 матчах английской премьер-лиги, забил семь голов и отдал три результативные передачи.