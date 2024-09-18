Фонсека может быть уволен в случае поражения «Милана» от «Интера»

Руководство «Милана» может отправить в отставку главного тренера Паулу Фонсеку в случае поражения от «Интера» в 5-м туре серии А. Об этом сообщает журналист Маурицио Пистокки.

Отмечается, что «россонери» уже контактировал с тренером Массимилиано Аллегри, которого в клубе считают подходящим человеком на данной этапе. По данным источника, экс-тренер «Милана» дал свое согласие на подписание контракта.

Фонсека возглавил итальянский клуб в июле 2024 года, подписав трехлетний контракт. «Милан» под его руководством провел 5 матчей — 1 победа, 2 ничьих и 2 поражения.

Матч «Интер» — «Милан» в чемпионате Италии состоится 22 сентября.